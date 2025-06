Beschichtung macht Photovoltaik 12 Prozent effizienter, verdoppelt Lebensdauer

In Saudi-Arabien wurde ein neues Material entwickelt, mit dem PV-Module einfach verbessert werden können.

Kommerzielle Solarzellen haben einen Wirkungsgrad von etwa 20 Prozent. Die restlichen 80 Prozent des Sonnenlichts werden nicht zu Energie umgewandelt, sondern reflektiert oder als Hitze absorbiert.

Letzteres ist ein Problem: Übermäßige Hitze senkt die Effizienz von Photovoltaik-Modulen. Als grober Richtwert gilt: Jedes Grad Celsius über 25 Grad, senkt die Effizient um etwa 0,35 Prozent. Noch dazu reduziert Hitze die Lebensdauer. Also gerade an Orten, an denen viel und lange die Sonne scheint und die sich deshalb besonders für Solarfarmen anbieten, ist gleichzeitig der Verschleiß bei den PV-Modulen wegen der Hitze hoch.

Ein Forschungsteam der KAUST-Universität in Saudi-Arabien glaubt eine günstige Lösung dafür gefunden zu haben. Diese wurde jetzt getestet, berichtet Scitechdaily.

Passive Kühlschicht

Um Solarmodule vor Hitze zu schützen, kommen manchmal aktive Methoden zum Einsatz, wie Lüfter oder Pumpen mit Kühlflüssigkeit. Diese verbrauchen allerdings selbst auch Energie, wodurch insgesamt die Ausbeute der Solaranlage geringer ausfällt.

An der KAUST hat man sich auf passive Kühlmethoden spezialisiert. Diese werden als dünne Schicht aufgetragen und kommen ohne Energieversorgung aus. Neben Solarzellen kann das etwa auch bei Gewächshäusern genutzt werden.

Die neueste Kühlbeschichtung besteht aus Lithiumchlorid und Natriumpolyacrylat. Das Material nimmt in der Nacht Feuchtigkeit aus der Luft auf und setzt diese während des Tags frei. Dadurch wird das Gerät, in dem Fall das Solarmodul, gekühlt.