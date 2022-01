Was es mit Meeresschnee auf sich hat

CO2-Filter und Nahrungsquelle: Wir erklären euch, was den maritimen Schnee so besonders macht

Auch Meerestiere freuen sich über Schneefall: Ein weißer, flockiger Partikelregen, auch Meeresschnee genannt, ist eine der wichtigsten Nahrungsquellen für Meereslebewesen in der Tiefsee. Doch nicht nur das: Er beherbergt auch eine wesentliche Funktion zur Senkung des weltweiten CO2-Vorkommens.

Was es mit dem maritimen Schnee auf sich hat und was die sogenannte biologische Pumpe damit zu tun hat, erklären wir euch in der neuen Folge "fuzo explains...".