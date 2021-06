Was es mit dem Meeresschleim im Marmarameer auf sich hat

Derzeit bedeckt ein zähflüssiger Meeresschleim das Marmarameer bei der Küste vor Istanbul. Bereits seit 2007 kann man dieses menschengemachte Phänomen immer wieder beobachten. Der Schleim entsteht durch die massive Vermehrung von bestimmten Algen und zerstört das Ökosystem des Meeres beinahe zur Gänze. So schlimm wie in diesem Jahr war die Belastung noch nie.

Wie entsteht dieser "Meeresrotz" und was macht ihn so gefährlich? In unserer neuen Folge "fuzo explains.." klären wir euch darüber auf.