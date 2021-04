Verseuchtes Wasser von AKW-Fukushima wird im Meer entsorgt

Aus Platzgründen will Japan das radioaktive Wasser zurück ins Meer leiten. Es formiert sich Widerstand.

Japan will das im havarierten Atomkraftwerk Fukushima angesammelte radioaktive Wasser nach einer Behandlung trotz des örtlichen Widerstands und der Bedenken von Nachbarländern ins Meer leiten.

Das Kabinett von Ministerpräsident Yoshihide Suga traf die Entscheidung am Dienstagmorgen und damit gut zehn Jahre nach der schlimmsten Atomkatastrophe des Landes. Der Kraftwerksbetreiber Tokyo Electric Power Company (Tepco) will voraussichtlich in 2 Jahren mit der Einleitung des Wassers ins Meer beginnen.

Angeblicher Platzmangel

Als Grund wurde Platzmangel für die Behälter mit dem radioaktiven Wasser auf dem Gelände der Atomruine Fukushima Daiichi auf der Hauptinsel Honshu genannt. Mit dem Wasser kühlt Tepco 3 der Reaktoren, in denen es am 11. März 2011 nach einem Seebeben und einem darauf folgenden Tsunami zu einer Kernschmelze gekommen war.