Monsterwellen können sogar für riesige Schiffe Probleme bereiten. Wir erklären euch, was sie so gefährlich macht.

Seit Jahrhunderten erzählen Seeleute immer wieder von gewaltigen Monsterwellen. Lange wurde die Existenz solcher Riesenwellen als Mythos abgetan, inzwischen sind sie jedoch mehrfach bewiesen. Die riesigen Wellen können in manchen Gegenden eine Höhe von 25 bis 30 Metern erreichen und sogar Schiffe in Seenot bringen.

Doch wie entstehen Monsterwellen und was macht sie so gefährlich? Patricia Bartos gibt euch in der neuen Folge "fuzo explains..." einen Überblick.