Forscher nutzen Sonnenenergie, um Wasser aus der Luft zu gewinnen

Ein Team der Shanghai Jiao Tong University hat nämlich ein neuartiges Gel entwickelt, mit dem es möglich ist, Wasser aus der Luft zu gewinnen. Selbst in einer trockenen Umgebung sei es gelungen, überraschend viel Wasser aus der Atmosphäre zu holen, heißt es in einer Aussendung .

Gerade in trockenen und entlegenen Gebieten stellt die Wasserversorgung ein großes Problem dar. Umso wichtiger werden Technologien, mit denen Wasser gewonnen werden kann - eine davon könnte von chinesischen Forscher*innen stammen.

Hohe Saugkraft

Ein sogenanntes Hydrogel ist ein Gel, das üblicherweise aus wasserunlöslichem Polymer besteht, das Wasser binden kann. Die Forscher*innen haben dieses Gel mithilfe von Pflanzenderivaten synthetisiert. Das Gel soll nicht nur kostengünstig zu synthetisieren sein, es soll sich auch ohne große Hürden in größeren Mengen herstellen lassen.

In Kombination mit hygroskopischen Salzen konnte ein Kilogramm des Gels 1,18 Kilogramm Wasser binden - und das in einer trockenen Umgebung. In einer feuchten Umgebung konnte das neuartige Gel sogar 6,4 Kilogramm absorbieren. 90 Prozent des Wassers konnten schließlich aus dem Gel zurückgewonnen werden.

➤ Mehr lesen: Neue Solar-Entsalzungsmethode ist billiger als Leitungswasser

Mit Solarenergie

Der Wassersammler funktioniere mit Solarenergie. Daher könne die Methode problemlos in entlegenen Gebieten eingesetzt werden, die keinen verlässlichen Zugang zum Stromnetz hätten, heißt es von dem Forschungsteam.

Mit dem auf diese Weise geernteten Wasser soll sich der tägliche Wasserbedarf decken lassen, schreiben die Wissenschaftler*innen. Auch für die Landwirtschaft oder im Haushalt könne das Wasser herangezogen werden. Umgekehrt würde sich das Hydrogel natürlich auch für Entfeuchtungsprozesse eignen.