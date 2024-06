China bringt erstmals Probe von dunkler Seite des Mondes zur Erde

Wie Live-Bilder des chinesischen Staatsfernsehens zeigten, glitt die Kapsel zunächst minutenlang an einem Fallschirm herab, bevor sie schließlich in der Steppe der Inneren Mongolei aufsetzte - " präzise " an der Stelle, die für die Landung vorgesehen war, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete .

Die Kapsel des chinesischen Raumschiffs "Chang'e-6" ist am Dienstag vom Mond zur Erde zurückgekehrt. Damit ist es erstmals gelungen, Gesteinsproben von der Rückseite des Mondes auf die Erdoberfläche zu transportieren.

" Chang'e-6 " war am 3. Mai vom chinesischen Weltraumbahnhof auf der Tropeninsel Hainan abgehoben. Der Lander war am 2. Juni auf dem Mond aufgesetzt und hatte anschließend begonnen, die Gesteinsproben zu sammeln. Diese wurden mit einem Aufstiegsmodul wieder zum Hauptraumschiff transportiert, das die Proben schließlich zur Erde brachte. Insgesamt dauerte die Mission - genau wie vorgesehen - 53 Tage .

Damit hat China nun in 2 verschiedenen Missionen Gestein vom Mond zur Erde transportiert. Davor war dies den USA und der Sowjetunion in den 1960er und 1970er Jahren gelungen. Erstmals waren nun jedoch Proben von der erdabgewandten Seite des Mondes an Bord, von denen sich Wissenschaftler neue Erkenntnisse über die Entstehungsgeschichte des Erdtrabanten erhoffen.

Die erdabgewandte Seite wird malerisch auch "die dunkle Seite des Mondes" (The Dark Side of the Moon) genannt. Der Begriff hat sich durch die Pop-Kultur eingebürgert, technisch korrekt ist aber Mondrückseite.

