China nahm stärksten Magneten aller Zeiten in Betrieb

30.09.2025

Das Magnetfeld erreichte 35,1 Tesla. Die Technologie könnte Medizin, Transport und Fusionsenergie voranbringen.

Physikerinnen und Physiker an der Chinese Academy of Sciences demonstrierten kürzlich ihren neuen supraleitenden Magneten. Mit 35,1 Tesla ist sein Magnetfeld etwa 700.000 Mal stärker als das der Erde.

Diese Leistung konnte für 30 Minuten stabil aufrechterhalten werden, wie die South China Morning Post (SCMP) berichtet. Die Technologie könnte für Fortschritte in all jenen Bereichen sorgen, die auf starke Magneten angewiesen sind, etwa die Magnetresonanztomographie, Magnetschwebebahnen oder Fusionsenergie. ➤ Mehr lesen: Neue Art des Magnetismus entdeckt Supraleiter Der Magnet des chinesischen Forschungsteams ist aus supraleitendem Material gewickelt. Das heißt beim Unterschreiten einer bestimmten Temperatur wird der elektrische Widerstand quasi Null.

Niedrigtemperatur-Supraleiter könnten allerdings nur rund 23 Tesla erreichen. Um die Stärke des Magnetfelds zu steigern, haben die Forscherinnen und Forscher zusätzlich Materialien verwendet, die bei höheren Temperaturen funktionieren. Im Gegensatz zu anderen Magnettypen sei diese neue Konstruktionsweise besonders stabil, gleichzeitig gehe kaum elektrische Energie verloren, heißt es bei der SCMP. „Für die Entwicklung heimischer Materialwissenschaften und Physik sowie neue Erkundungen bietet der heutige Durchbruch exzellente neue Erkenntnisse. Außerdem ermöglicht er die Entwicklung von High-End-Werkzeugen für die Wissenschaft in China“ sagt Liu Huajun, Direktor des Projekts gegenüber der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Rekordvergleiche Das National High Magnetic Field Laboratory in Florida hatte 2017 einen supraleitenden Magneten mit einer Stärke von 32 Tesla in Betrieb genommen. Dort gibt es auch einen 45-Tesla-starken Hybridmagneten. Er kombiniert supraleitendes Material und Kupfer und zählt als stärkster kontinuierlicher Magnet der Welt.