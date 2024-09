Chinas Superradar entdeckt Plasmablasen in der Atmosphäre

Plasmablasen sind ein Phänomen des Weltraumwetters. Sie können in Bereichen mit Durchmessern von Hunderten bis Tausenden Kilometern Funk- und Satellitenverbindungen stören.

Das ist sowohl ein Problem für militärische Einsätze als auch Rettungsoperationen und die zivile Luft- und Seefahrt, da etwa auch das GPS-Signal gestört wird. Um die Plasmablasen besser erforschen zu können, wurde in China LARID gebaut – das Low Latitude Long Range Ionospheric Radar.

Es gehört zu den stärksten Radaranlagen seiner Art, berichtet scmp. Kürzlich wurde die Reichweite nochmals massiv erhöht und dabei auch gleich Plasmablasen entdeckt.

LARID kann fast die halbe Erde abdecken

Ursprünglich wurde LARID gemacht, um das Phänomen in bis zu 3.000 Kilometer Entfernung nach links und rechts, (entlang des Äquators) zu entdecken. Jetzt haben die Forscher des Institute of Geology and Geophysics an der Chinese Academy of Sciences in Beijing in einer Studie veröffentlicht, dass die Reichweite auf 9.600 Kilometer gesteigert werden konnte. Damit kann man beinahe die halbe Erde abdecken, die am Äquator einen Umfang von 40.075 Kilometer hat.

Während des Experiments zur Reichweitensteigerung ereignete sich vom 4. bis 6. November 2023 ein geomagnetischer Sturm. In der Folge entstanden mehrere Plasmablasen fast gleichzeitig, die LIRAD aufspüren konnte.

Im Pazifik waren diese 1.000 bis 2.000 Kilometer, 3.000 bis 4.500 Kilometer und 5.000 bis 7.000 Kilometer von der Radarstation auf der chinesischen Insel Hainan entfernt. In die andere Richtung wurde die höchste Konzentration an Plasmablasen über Westafrika, in etwa über Saudi-Arabien, in 6.000 bis 9.000 Kilometer Entfernung beobachtet.