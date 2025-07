China baut weltgrößte Pelton-Turbine für Wasserkraftwerk

In China wurden 2 Turbinen für ein Wasserkraftwerk präsentiert. Mit einem Außendurchmesser von 6,2 Metern und einem Gewicht von 80 Tonnen handelt es sich um die derzeit größten Pelton-Turbinen der Welt.

Jede der Turbinen kommt auf eine Leistung von 500 Megawatt. Die Inbetriebnahme ist laut newatlas aber noch ein paar Jahre entfernt.

Turbinen in Tibet

Die beiden Turbinen sollen am Datang-Zala-Wasserkraftwerk in der autonomen Region Tibet installiert werden. Dieses befindet sich am Yuqu-Fluss, einem Nebenfluss des Nu-Flusses.