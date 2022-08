Geheimnisvolles chinesisches Raumschiff ist seit Tagen im All

Es gilt als streng geheim, was das mysteriöse Raumschiff im Orbit macht. Es ist nicht einmal bekannt, um welche Art Raumschiff es sich dabei handelt. Die chinesischen Behörden geben sich äußerst bedeckt, wenn es um Informationen über die Mission geht.

Bekannt ist nur, dass das geheimnisvolle Raumschiff am 5. August vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi aus in Richtung Weltraum gestartet ist. Eine Rakete des Typs Langer Marsch 2F hat das "wiederverwendbares Raumschiff" in den Orbit gebracht, wo eines "eine Zeit lang" bleiben soll.

Länger im All im zuvor

Bereits 2020 hat China ein ähnliches Raumschiff gestartet. Dieses umkreiste 2 Tage lang die Erde und ein dabei ein kleines Objekt abgesetzt. Mit einer Aufenthaltsdauer von mittlerweile 6 Tagen, ist das nunmehrige Raumschiff also bereits deutlich länger im Orbit.

Die US Space Force beobachtet das geheimnisvolle Raumschiff, wie Heise berichtet. Demnach erreicht es eine Flughöhe von maximal 600 Kilometer. Das sei deutlich mehr als bei der Mission vor 2 Jahren.