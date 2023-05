Chinas mysteriöses Raumschiff hat Objekt im Orbit ausgesetzt

Im August 2022 schickte China ein Raumschiff ins All, das Anfang Mai 2023 wieder gelandet ist. Insgesamt war es 276 Tage im All. Viel mehr weiß man über das Gefährt oder die Mission allerdings nicht. Zu Zweck oder Verlauf des Fluges gibt es keine offiziellen Angaben. Auch gibt es keine Bilder von dem mysteriösen Raumschiff.

Laut einem Bericht des in Washington, D.C. ansässigen Thinktanks Center for Strategic and International Studies (CSIS) soll das Raumschiff im Rahmen seiner Mission ein “Objekt” in der Erdumlaufbahn freigesetzt haben. Geschehen sei dies im Oktober. Das Objekt war daraufhin auf Satellitenradars zu sehen, bevor es im Jänner wieder verschwand. Der genaue Zweck oder die Funktionalität dieses Objekts bleiben unklar.

Roboterarm

Expert*innen deuten das zumindest als Hinweis darauf, dass das Fluggerät eine Art Roboterarm haben könnte, etwa um Satelliten in der Umlaufbahn “einzusammeln” oder zu reparieren.

China habe “in anderen Zusammenhängen viel mit Roboterarmen gearbeitet, beispielsweise auf der chinesischen Raumstation“, sagte Jonathan McDowell, Astrophysiker am Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, gegenüber Nature.