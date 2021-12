Container von Mondlandung aus dem Jahr 1972 wird endlich geöffnet

50 Jahre lang war der Container, der von der Mondlandung 1972 stammt, in einer Vakuumkammer eingeschlossen. Nun soll er mit einem Spezialwerkzeug der Europäischen Weltraumagentur ESA geöffnet werden, berichtet Gizmodo.

Das Apollo Next Generation Sample Analysis Program (ANGSA), das ungeöffnete Proben aus dem All hütet, hofft dass die in den Container enthaltenen Proben Mondgase konserviert sind. Forscher*innen gehen davon aus, dass Wasserstoff, Helium und andere leichte Gase extrahiert werden können.

Die Analyse der Gase soll es Wissenschaftler*innen ermöglichen, die Geologie des Mondes besser zu verstehen und auch dabei helfen, bessere Probenentnahmewerkzeuge und -techniken für künftige Missionen zu entwickeln, heißt es in einer Aussendung der ESA.