Maske aus Staubsaugerbeutel: Forscher wehren sich gegen Kritik

Man empfehle allen, die sich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit vergewissern wollen, direkt mit den Herstellern in Kontakt zu treten. In Anbetracht der aktuellen Lage wäre es auch sinnvoll, wenn die diversen Staubsaugerbeutel auf ihre Unverträglichkeiten getestet werden, damit die Unklarheit auf Hersteller und Verbraucherseite geklärt werden können, schreiben die Forscher in ihrer Stellungnahme.

Staubsaugerfilter "besser als andere Materialien"

Bei dem Bericht sei es auch nicht darum gegangen, einen Hersteller von Staubsaugerbeuteln zu empfehlen, sondern vielmehr mit wissenschaftlichen Experimenten zu zeigen, dass die von der Bevölkerung verwendeten Materialien wie Vlies, Kleidungsstoff, Küchenpapier, Toilettenpapier, Mikrofasertücher und Kaffeefilter Tröpfchen im Größenbereich 0,1-2 µm ungehindert durchlassen.