DART-Mission: Beschossener Asteroid hat Trümmerschweif

Es war ein Crash-Test der Superlative: Vergangene Woche rammte die NASA mit einer Sonde den Asteroiden-Mond Dimorphos. Im Zuge der DART-Mission wollte die US-Weltraumbehörde Maßnahmen zur Abwehr von Himmelskörpern testen.

Nun hat das „Southern Astrophysical Research"-Teleskop (kurz SOAR-Teleskop) in Chile die Folgen des Einschlags eingefangen. Ein vor Kurzem veröffentlichtes Bild zeigt den Schweif von Dimorphos. Die sich ausbreitende Staubspur hinter dem beschossenen Asteroiden ist deutlich erkennbar. Sie erstrecke sich über 10.000 Kilometer, wie an der Aufnahme beteiligte Astronom*innen in einer Aussendung mitteilen.

„Es ist erstaunlich, wie deutlich wir die Struktur und das Ausmaß der Trümmer in den Tagen nach dem Einschlag erfassen konnten“, sagt Teddy Kareta, einer der verantwortlichen Wissenschaftler. Geplant sei, das SOAR-Teleskop in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin zur Überwachung der Trümmerteile einzusetzen.