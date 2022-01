Das wird der hellste Röntgenlaser der Welt

"Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das LCLS-II eine neue Ära der Wissenschaft einleiten wird", sagt Dr. James Cryan, wissenschaftlicher Mitarbeiter am SLAC. Es ist "in der Lage, Pulse bis hinunter zu einer Femtosekunde zu erzeugen. Eine Femtosekunde ist für eine Sekunde so viel wie eine Sekunde für das Alter des Universums". Laut Cryan wird der Laser so schnell pulsieren, dass er bisher unmögliche Experimente möglich macht.

Molekulare Blockbuster

Man kann sich LCLS als eine Art Mikroskop mit atomarer Auflösung vorstellen. Im Kern handelt es sich um einen Teilchenbeschleuniger, ein Gerät, das geladene Teilchen beschleunigt und sie in einen Strahl lenkt. Dieser wird dann durch eine Reihe von Wechselmagneten geleitet, um Röntgenstrahlen zu erzeugen. Mit diesen Röntgenstrahlen können die Wissenschaftler*innen so genannte Molekularfilme erstellen. Dabei handelt es sich um Schnappschüsse von Atomen und Molekülen in Bewegung, die innerhalb weniger Billiardstel Sekunden aufgenommen und wie ein Film aneinandergereiht werden.

Wissenschaftler*innen aus nahezu allen wissenschaftlichen Bereichen sind aus der ganzen Welt angereist, um ihre Experimente mit dem ersten LCLS durchzuführen. Ihre Molekularfilme haben unter anderem chemische Reaktionen in Echtzeit gezeigt, das Verhalten von Atomen im Inneren von Sternen demonstriert und Live-Schnappschüsse vom Prozess der Photosynthese produziert.