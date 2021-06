Deutscher Curevac-Impfstoff nur zu 47 Prozent wirksam

Im Bemühen um die Markteinführung eines hochwirksamen Corona-Impfstoffs hat das Tübinger Pharmaunternehmen Curevac einen schweren Rückschlag erlitten. Der eigene Impfstoffkandidat CVnCoV habe einer Zwischenanalyse zufolge nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erzielt.

Damit wurden die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erreicht, so das Unternehmen aus dem deutschen Tübingen in der Nacht auf Donnerstag. Der Börsenkurs sackte im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch um mehr als die Hälfte ab.