Drachen-Kraftwerk liefert Strom aus dem Meer

Funktioniert wie ein Windsegel

Das Drachen-Kraftwerk funktioniert ähnlich wie ein Windsegel, aber im Wasser. Für die Energiegewinnung nutzt es die Meeresströmung. Konkret verwendet die Flügelkonstruktion durch die Unterwasserströmung produzierte Auftriebskraft, um den Drachen zu bewegen. Eingebaut ist auch ein Steuerungssystem, das den Drachen dann autonom achterförmig im Wasser steuert. In den eingebauten Turbinen befindet sich ein Generator, der über ein Stromkabel im Halteseil und eine Versorgungsleitung im Meeresboden dann am Ufer den Strom ins Netz einspeist.

Der Dragon 12 wiegt 25 Tonnen. Davor experimentierte Minesto bereits mit einem kleineren Modell, dem Dragon 4. Der Vorgänger war nur 2,5 Tonnen schwer. „Die entwickelten Vorgänge erwiesen sich bei den großen Drachen, die dasselbe kleine Arbeitsschiff nutzten, als ebenso effektiv“, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung. Der Dragon 12 ist 10-mal so schwer und 3-mal als sein Vorgänger. Zudem ist er an einer längeren Leine befestigt. Er kann in allen Wassertiefen betrieben werden.