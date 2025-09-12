Durchbruch bei schnell ladenden Natrium-Batterien

Natrium-Ionen-Batterien gelten als vielversprechende Alternative für Lithium-Ionen-Batterien. Sie kommen ohne kritische Rohstoffe aus. Stattdessen nutzen sie Natrium. Dieses Element ist als Bestandteil von Kochsalz (NaCl) auf der Erde quasi unbegrenzt vorhanden, weshalb Natrium-Ionen-Batterien auch Salzbatterien genannt werden. Dadurch sind sie auch günstiger und einfacher herzustellen als andere Batterieformen.

Natrium-Ionen-Batterien kämpfen aber mit Problemen, etwa einer geringen Lebensdauer. Forschern aus Hongkong ist es nun gelungen, eine neuartige "anodenfreie" Natrium-Batterie zu entwickeln, die das Risiko von Kurzschlüssen und die Verringerung der Lebensdauer beim Schnellladen reduziert. In einer Aussendung sprechen die Forscher von einem Durchbruch.

➤ Mehr lesen: Salzbatterien aus Österreich sollen Lithium-Akkus ersetzen

In 6 Minuten geladen

In Labortests konnte der neue Batterietyp innerhalb von Minuten aufgeladen werden, ohne dass seine Stabilität beeinträchtigt wurde. Die Batterie zeigte dabei eine Schnellladefähigkeit von 10C, war also in 6 Minuten komplett geladen. Darüber hinaus behielt die Zelle nach 500 Ladezyklen noch über 70 Prozent ihrer Kapazität.

Wissenschaftler forschen bereits seit Jahren an anodenfreien Natrium-Batterien. In dieser wird keine Anode vorab eingebaut. Stattdessen entsteht die Anode erst beim Laden, wenn sich die Natrium-Ionen auf einem Metallkollektor ablagern.

Das Problem dabei war bisher, dass Natrium anfällig für Kurzschlüsse ist. Die Natrium-Ionen lagern sich nämlich ungleichmäßig am Kollektor ab, wodurch sich Dendriten bilden können. Diese verzweigten Metallablagerungen können zu Kurzschlüssen führen. Schnelles Laden verstärkt diesen Effekt.