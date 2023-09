“Ja, man kann Eier schmelzen”, sagt Googles Chatbot Bard

KI-Chatbots sind dafür bekannt, ab und an Blödsinn zu verbreiten. Eine kuriose Antwort von Bard sorgt derzeit besonders für Verwunderung.

In den sozialen Netzwerken ist jedoch eine kuriose Debatte um diese Frage entbrannt. Der Grund: Google hält es offenbar für möglich, ein Ei zu schmelzen. Das entdeckte der Twitter (X)-User Tyler Glaiel und postete kurzerhand einen Screenshot von der kuriosen Auskunft.

Kann ein Ei schmelzen ? Eine simple Frage, die jeder, der schon mal ein Ei zubereitet hat, intuitiv mit "Nein" beantworten würde. Wird ein Ei erhitzt, verdampft das darin enthaltene Wasser. Eiklar sowie Eidotter stocken, anstatt sich zu verflüssigen. Soweit so klar.

Laut Glaiel erscheint die Antwort gleich zu Beginn der Ergebnisseite als sogenanntes "Featured Snippet" - Google verbreite mit der Auskunft also eindeutig Fehlinformationen.

Die besagten Snippets stammen von Webseiten, die die Google-Suche indexiert hat. Im Ei-Fall kommen die falschen Informationen von einer integrierten ChatGPT-Anwendung auf dem Fragenportal Quora. Sie sind also KI-generiert.

Bard beharrt auf falschen Informationen

Aber nicht nur Quoras Chatbot liegt mit seiner Antwort falsch. Auch Googles neuer Chatbot Bard ist sich sicher: Ein Ei lässt sich problemlos schmelzen.

Im futurezone-Versuch beharrt der Chatbot auch nach mehrmaligem Nachfragen auf seiner Antwort. Der Bot gibt Tipps, wie sich Eier am besten schmelzen lassen und erklärt im Detail, wie das physikalisch funktioniert. So würden laut Bard die Proteine im Ei "aufgelockert und flüssiger" werden, je länger man es erhitzt. Und: "Deshalb ist ein rohes Ei flüssig, aber nicht so flüssig wie ein gekochtes Ei."

