MH370: Wie Explosionen das größte Rätsel der Luftfahrt lösen sollen

Druckwellen, die Unterwasser-Mikrofone 2014 von abstürzendem Flugzeug empfingen, sollen möglichst exakt reproduziert werden.

Dynamitfischerei in 3.000 Kilometer Entfernung feststellbar Das hydroakustische Monitoring nutzt den Umstand aus, dass sich Schall im Wasser über riesige Distanzen ausbreiten kann. Kernwaffentests können unter Wasser riesige Druckwellen auslösen, die über zehntausende Kilometer reisen können. Das Sensornetzwerk der CTBTO kann aber auch wesentlich kleinere Erschütterungen wahrnehmen. Explosionen von kleinen, selbst gebastelten, mit Diesel und Düngemittel gefüllten Bomben in einer Plastikflasche etwa, die oft für illegale Dynamitfischerei eingesetzt werden, können in mehr als 3.000 Kilometer Entfernung registriert werden. ➤ Mehr lesen: Kann autonomes Fliegen Flugzeugabstürze verhindern? SOFAR-Kanal lässt Schall weit reisen Ein Flugzeug, das auf das Wasser knallt, sollte somit doch leicht registriert werden können. Das Geräusch kann sich aber unterschiedlich anhören, etwa je nachdem, welcher Flugzeugteil zuerst ins Wasser eindringt: Schnauze, Flügel, Rumpf, Heck. Und es kommt auf die Ausbreitung des Schalls im Wasser an. Dass Schallwellen im Meer überhaupt über so große Distanzen reisen können, liegt am so genannten SOFAR-Kanal, auch Deep Sound Channel genannt. Er liegt an Thermoklinen, Übergangszonen von Wasserschichten mit unterschiedlicher Temperatur. Schall wird darin zwar sehr langsam, dafür aber sehr weit übertragen.

Je nach Breitengrad liegt dieser SOFAR-Kanal in Tiefen zwischen 100 und 1.000 Meter. Die Unterwassermikrofone von Sensornetzwerken wie dem IMS sind genau in solchen Tiefen platziert. Um die Entstehungsorte von großen Geräuschquellen genau bestimmen zu können, sind normalerweise Signale notwendig, die von 2 oder mehr Stationen aufgefangen wurden. Im Falle des potenziellen Signals von Flug MH370 wurde das Geräusch aber nur von einer Hydrophonstation registriert. Der Entstehungsort wird in diesem Fall irgendwo entlang des so genannten "7th Arc" vermutet. ➤ Mehr lesen: Flugzeug setzte Notruf ab, nachdem lecke WCs Autopilot lahmlegten Letzter Handshake entlang des siebenten Bogens Diese bogenförmige Linie war bereits bisher das Zentrum der Suchaktivitäten zu MH370. Sie kommt so zustande: Um Flugdaten zu übertragen und Telefonanrufe von und zu Flugzeugen abzuwickeln, werden Satellitenverbindungen aufgebaut. Bei Flug MH370 gab es eine solche Verbindung mit dem Satellitennetzwerk von Inmarsat. Während des Fluges kam es zu mehreren so genannten "Handshakes", einem Funkverkehr zwischen Flugzeug und Satellit. Beim 7. und letzten derartigen Handshake während des Fluges erhielt Inmarsat eine "Log-on"-Botschaft. Das bedeutet, dass die Satellitenfunkanlage des Flugzeugs neu gestartet wurde. Expert*innen gehen davon aus, dass dies geschehen ist, weil den Triebwerken des Flugzeugs der Treibstoff ausgegangen war und der Hilfsgenerator des Flugzeugs daraufhin angesprungen war. Das muss kurz vor dem Absturz geschehen sein. Aufgrund der Funkverzögerung zwischen Flugzeug und Satellit können mögliche Positionen des Flugzeugs auf der Erde entlang eines Kurvenbogens angegeben werden. Deswegen spricht man vom "siebenten Bogen".

Der 7th Arc: Irgendwo entlang dieser Linie fand der letzte Kontakt zwischen Flug MH370 und Inmarsat-Satelliten statt © ATSB