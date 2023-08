Wie Meerestiere den Absturzort des Flugs MH370 verraten könnten

Ein internationales Forschungsteam will mithilfe von Seepocken den Absturzort des Flugs MH370 im Ozean ermitteln. Seepocken sind am Untergrund festsitzende Krebse, die durch ein verschließbares Außenskelett geschützt sind. Das Flugzeug der Malaysia Airlines mit 239 Passagier*innen war im Jahr 2014 auf mysteriöse Weise über dem Indischen Ozean verschwunden.

Ein Jahr später wurden Trümmer vor der Küste Afrikas an die Insel La Réunion gespült.

„Die Flügelklappe war mit Seepocken bedeckt und als ich das sah, begann ich sofort, E-Mails an die Ermittler zu senden, weil ich wusste, dass die Geochemie der Muscheln Hinweise auf den Absturzort geben könnte“, sagt der Evolutions- und Naturschutzbiologe Gregory Herbert von University of South Florida.