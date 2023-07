ESA trackt Flüge aus dem All

Die ESA überwacht Flüge künftig mittels Satelliten. Das neue System soll Flugzeuge "in Echtzeit überall auf der Welt" verfolgen.

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA trackt Flugzeuge künftig in Echtzeit aus dem Weltraum. Wie die Agentur in einer Presseaussendung mitteilt, ist sie eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Spire Global eingegangen. Spire Global hat sich auf die Verarbeitung und Bereitstellung globaler Daten spezialisiert und verfügt über eine Konstellation an Nano-Satelliten.

Diese Konstellation macht sich die ESA zunutze. Mit Spire Global ruft sie ein Luftüberwachungssystem namens Eurialo ins Leben. Dieses wird die Funkfrequenzsignale eines Flugzeugs aus dem Erdorbit orten, um dadurch seine genaue Position zu bestimmen.

