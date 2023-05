Sensoren aus Hefe und bessere Bauwerke aus Beton

Biosensoren aus Bäckerhefe oder eine Software für die gezielte Diagnostik. Die Innovationskraft in Österreich ist bestechend. Forscherinnen und Forscher, die ihre Geschäftsidee in ein marktfähiges Produkt verwandeln und sich selbstständig machen möchten, werden im Rahmen des Programms Spin-off Fellowship von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) finanziell unterstützt.

Wie geistreich Forschende in Österreich sind, hat der heurige Spin-off Fellowship Demo Day gezeigt. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat die FFG 10 Wissenschafter*innen und ihren Ideen aus laufenden Projekten des Programms eine Bühne gegeben. In kurzen Pitches konnten sie diese unter anderem vor Investor*innen vorstellen und so frühzeitig mehr Sichtbarkeit erlangen. Insgesamt werden sie mit 4,5 Millionen Euro gefördert.