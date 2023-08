Flüssigmetall-Batterie: Ist das der neue Wunderakku?

Langlebige Akkus, die möglichst viel Energie speichern können: Das ist für die Energiewende unverzichtbar. Herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus sind dafür nicht geeignet. Die Produktion wäre viel zu teuer und umweltschädlich, da man deutlich mehr Lithium abbauen müsste, als bisher.

Ein möglicher Kandidat für solch einen Wunderakku ist die Flüssigmetall-Batterie. Sie ist deutlich günstiger und langlebiger als herkömmliche Batterien. Bislang blieb eine Kommerzialisierung jedoch aus. Das US-Unternehmen Ambri will das ändern: Schon 2024 soll eine leistungsstarke Batterie erstmals Solar- und Windenergie speichern.

Doch wie funktioniert der Flüssigmetall-Akku eigentlich und was macht ihn so besonders? Das haben wir uns in der neuen Folge "fuzo explains..." genauer angesehen: