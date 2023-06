Forscher entwickeln neuartige Glasfaser

Dennoch reicht diese Übertragungsrate für unseren steigenden Bedarf an Streaming, Videokonferenzen und all unseren anderen globalen Kommunikation nicht aus. Dickere Fasern würden zwar die Kapazität erhöhen, die Fasern wären allerdings weniger flexibel, zerbrechlicher und daher weniger für Langstreckenkabel geeignet. Zusätzliche Fasern zu verlegen, würde weitere Kosten verursachen.

Einzelne Glasfasern haben bisher meistens einen einzigen Kern, in dem mehrere Lichtsignale übertragen werden. Diese Art der Datenübertragung erreicht jedoch bald seine Grenzen. Forscher*innen entwickelten daher Glasfasern , die mit 19 Kernen ausgestattet sind und so 1,7 Petabit pro Sekunde übertragen können.

Forschung in 5 bis 10 Jahren anwendbar

Die Übertragungsrate über eine Entfernung von 63,5 Kilometern war enorm. 1,7 Petabit konnten in der Glasfaser pro Sekunde versendet werden, was 1.700 Terabit entspricht. "Ich hoffe, dass wir diese Technologie in 5 bis 10 Jahren in echten Unterseekabeln sehen", sagt der australische Forscher Simon Gross in einer Aussendung.