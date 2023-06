Neuartige GPS-Alternative funktioniert auch tief im Untergrund

Auf Satellitennavigationssysteme verlässt sich die gesamte Menschheit, aber GPS, Galileo und Co. haben einen entscheidenden Nachteil: Sie funktionieren unter freiem Himmel, aber nicht im Untergrund, unter Wasser oder im Inneren von Gebäuden. Ein Forscher*innenteam der Universität von Tokyo schlägt nun ein neues System vor, das auf Myonen (Englisch: Muons) basiert.

Gebäude durchleuchten möglich

Myonen sind Elementarteilchen, die aus dem Universum gleichmäßig auf die Erde fallen und Materie kilometerweit durchdringen können. Wie Ars Technica berichtet, produzieren Myonen bei der Kollision mit anderen Teilchen aber Signale, die von Sensoren erfasst werden können. Dadurch lassen sich etwa Gebäude wie mit einer Art Röntgen durchleuchten. Die Methode wird u.a. in der Archäologie angewendet, etwa um nach Grabstätten unter der Erde oder versteckten Kammern in Pyramiden zu suchen.

Im Tunnel und in Innenräumen

Die Forscher*innen haben ein System entwickelt, das sie in Anlehnung an GPS muPS nennen, kurz für Muometric Positioning System. Sie haben eine Reihe von Versuchen durchgeführt, unter anderem in einem Unterwassertunnel in der Bucht von Tokio. Weitere Tests fanden in einem Gebäude statt. Die Bewegung einer Person mit einem Empfänger durch ein Gebäude wurde dabei mittels mehrerer Basisstationen verfolgt.

Was muPS ist und kann, vermitteln die Forscher*innen in einem herzigen Animationsvideo: