fuzo explains...wie sicher sind die Corona-Schnelltests?

Doch wie sicher und zuverlässig sind Antigentests im Allgemeinen und was muss beachtet werden? Patricia Bartos gibt euch in der neuen Folge "fuzo explains..." einen Überblick.

Ein Selbsttest aus der Apotheke: Mit einem Abstrich aus dem vorderen Nasenraum kann man sich selbst auf das Coronavirus testen. Die klassischen Antigentests kennen die Meisten bereits aus den Teststraßen. Dabei wird, ähnlich wie bei einem PCR-Test, ein Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt. Die "Nasenbohrer"-Selbsttests kommen in Österreich bereits seit einiger Zeit in Schulen zum Einsatz und sollen nun neben den Teststraßen vermehrt eingesetzt werden.

