Gaia-Teleskop entdeckt "unsichtbare" Schwarze Löcher

Neue Familie Schwarzer Löcher

Schwarze Löcher können mit ihrer Schwerkraft angrenzende Sterne zerreißen. Die Himmelskörper zerbrechen und bilden schließlich eine Scheibe aus Sterntrümmern, von der sich das Schwarze Loch ernährt. Astronom*innen können es dann anhand von Lichtemissionen des hineinfallenden Materials identifizieren.

Gaia BH1 und BH2 senden - anders als andere Schwarze Löcher - allerdings kein Licht aus. Ihr Abstand zu anderen Sternen ist zu groß, sie saugen keine Trümmerteile ein. Das macht sie praktisch unsichtbar. "Was diese neue Gruppe von Schwarzen Löchern von den bereits bekannten unterscheidet, ist ihr großer Abstand zu ihren Begleitsternen", erklärt Kareem El-Badry, Forscher am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics und am Max-Planck-Institut. Die Entdeckung deute darauf hin, dass BH1 und BH2 eine völlig andere Entstehungsgeschichte haben als bisher untersuchte Objekte.