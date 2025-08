Gehirn-Chip von Elon Musk wird an gelähmten Briten getestet

Erste Versuche mit dem Gehirn-Chip von Neuralink laufen bereits seit einiger Zeit in den USA. Der erste Chip wurde im Januar 2024 bei einem Patienten in den USA eingesetzt, mittlerweile ist man bei 5 implantierten Neuralink-Chips. Noch heuer will Neuralink zahlreiche weitere Geräte bei Menschen einsetzen – auch in Europa.

Am Donnerstag gab Neuralink eine Kooperation mit der britischen Organisation UCL Hospitals NHS Foundation Trust und der Krankenanstalt Tyne Hospitals bekannt. Zusammen will man den Chip bei britischen Probanden einsetzen, die unter schwären Lähmungen leiden. Das Neuralink-Implantat soll ihnen die Kontrolle von Geräten per Gedankensteuerung ermöglichen.

➤ Mehr lesen: Die Vision vom Gehirnchip: Das steckt hinter der Technologie

Gehirnsignale werden ins Digitale übersetzt

Der N1-Chip ist etwa so groß wie eine Münze. Dank 128 weicher nadelartiger Sensoren, die ins Gehirn reichen, misst N1 dort Signale. Insgesamt sollen dabei 1.000 Elektroden zum Einsatz kommen, die mit dem Gehirn verbunden werden. Aufgezeichnete elektrische Ströme der Gehirnaktivität werden dann von einem Computerprogramm in digitale Befehle übersetzt.

Großbritannien wird das erste europäische Land, in der eine Neuralink-Studie durchgeführt wird. Es ist allerdings nicht die erste Studie auf dem Kontinent, in der man Menschen ein Gehirnimplantat einsetzt. In Europa gibt es bereits zahlreiche Forschungsprojekte und klinische Studien zu Gehirnimplantaten bzw. Brain-Computer-Interfaces (BCI) von anderen Herstellern und Forschungsgruppen.

Neuralink sieht bereits Erfolg

Neuralink sieht trotzdem eine Pionierleistung und schreibt auf X: „Der Start dieser Studie in Großbritannien baut auf den Erfolgen unserer Versuche in den USA auf und stellt einen wichtigen Schritt dar, damit unsere lebensverändernde BCI-Technologie für Menschen mit neurologischen Störungen auf der ganzen Welt zugänglich wird!“