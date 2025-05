Neuralink-Konkurrent von Gabe Newell will Patienten mehrere Hirnchips einsetzen

Der Chip misst die Gehirnaktivität , was die Grundvoraussetzung für ein Computer-Gehirn-Interface ist, Er kann auch das Gehirn stimulieren , etwa für die Therapie von Krankheiten. Das besondere an dem Chip: er ist kleiner als Konkurrenzprodukte und benötigt weniger Strom .

In dem Blogeintrag beschreibt Nate Cermak , Neuroengineer bei Starfish, was das erste Produkt des Unternehmens sein wird: ein Electrophysiology-Chip . Dabei handelt es sich um kein komplettes Implantat, das Patienten eingepflanzt wird, sondern um dessen Grundbaustein.

Der Chip soll laut Starfish Ende 2025 fertig sein. Anstatt sofort selbst ein Implantat damit zu bauen, sucht Starfish in dem Blogeintrag Partner. Dabei ist man nicht nur an Implantat-Hersteller interessiert, sondern will auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sich auf drahtlose Stromversorgung spezialisiert haben. Abgesehen von Computer-Hirn-Interface und der Behandlung von Parkinson und anderen Erkrankungen des Gehirns, sei man auch offen für Anwendungsmöglichkeiten, die in komplett andere Richtungen gehen.

Magnettherapie und Tumore mit Hitze zerstören

Neben dem aktuellen Chip, hat Starfish laut seiner Website noch 2 andere große Projekte, an denen es arbeitet. Eines davon ist die Verbesserung von TMS – Transcranial Magnetic Stimulation. Durch das Auslesen von Gehirnaktivität, Machine Learning und präzise durch einen Roboter gesteuerte magnetische Stimulation des Gehirns, sollen Depression, bipolare Störung und andere affektive Störungen behandelt werden.