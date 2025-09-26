Genmanipulierte Blumen sollen Nickel für E-Autos aus der Erde ziehen

26.09.2025

Dank Phytomining soll der Preis für das grün-schimmernde Erz massiv fallen.

Man kann Pflanzen zum Abbau von Metallerzen nutzen. Genomines aus Frankreich hat sich auf sogenanntes Phytomining spezialisiert: Sie schürfen Nickel nicht mit schwerem Gerät sondern mit einer Margeritenart aus dem Boden, deren Biomasse dann durch ein Erhitzungsverfahren zu Nickel in Batteriequalität weiterverarbeitet wird. Kürzlich hat das 2021 gegründete Start-up dafür ein Investment von 45 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit wollen sie nun eine Testanlage in Südafrika profitabel und wettbewerbsfähig machen. ➤ Mehr lesen: Phytomining: Wie man mit Pflanzen Metalle aus dem Boden schürft Hyperakkumulator zieht Erz aus dem Boden Die Wildblumen-Spezies hat Genomines genetisch so verändert, dass sie noch mehr Nickel aufnimmt als ihre natürlichen Vorfahren. Es ist ein sogenannter Hyperakkumulator – eine Pflanze, die Metalle aus dem Boden über ihre Wurzeln aufnimmt und dann in hoher Konzentration im Stiel und den Blättern speichert. Am Ende soll eine Blume 7,6 Prozent des grün-schimmernden Metalls enthalten. Die genetisch veränderten Pflanzen werden dann nach 6 Monaten geerntet und dann zu Nickel.

Nickelkristalle in grün-blauer Farbe, wie sie nach dem Phytomining-Verfahren von Genomines aus Pflanzen gewonnen werden. © Genomines

„Nickel wird nicht nur in Batterien, sondern auch in Edelstahl und als Teil der Infrastruktur verwendet. Das Problem ist, dass wir mit den derzeitigen traditionellen Bergbaumethoden nicht genug produzieren können“, erklärte der Chef von Genomines, Fabien Koutchekian, kürzlich gegenüber Fast Company. China krallt sich begehrtes Nickel Derzeit wird das Metall vor allem in Indonesien abgebaut. Dort wird für den Abbau Regenwald abgeholzt und die Umwelt durch die eingesetzten Chemikalien vergiftet. Hinzu kommt der immense Energiebedarf für die Nickel-Fabriken. Außerdem werden die dortigen Minen meistens von chinesischen Firmen kontrolliert, die sich die Erzvorkommen sichern. Experten schätzen, dass die hochwertigsten Reserven bereits in den kommenden Jahren ausgeschöpft sind. Bei weniger wertigem Erz, das etwa für Akkus genutzt wird, sollen die Vorkommen bis zur Mitte des Jahrhunderts erschöpft sein. Der Bedarf für Nickel soll sich gleichzeitig bis 2040 verdoppeln. ➤ Mehr lesen: So viele Rohstoffe benötigen wir für die Klimawende Verwitterung sorgt für nickelreiche Böden Genomines will den den Abbau aber auch in Gebieten ermöglichen, wo die Konzentrationen bisher als zu gering für eine richtige Mine galt und der Aufwand mit herkömmlichen Methoden zu groß wäre. Aktuell macht das Start-up Anbau-Tests in Südafrika, wo manche Böden relativ viel Nickel enthalten.

Derzeit befinden sich die Hyperakkumulatoren noch im Gewächshaus. © Genomines