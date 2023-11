Wettervorhersage: Google entwickelt bislang genauestes 10-Tage-Modell

Google-Forscher*innen haben mithilfe von Künstlicher Intelligenz ein Wettermodell geschaffen, das alle bisher dagewesenen in den Schatten stellen soll. In einem Paper, das im Fachmagazin Science erschienen ist, beschreiben sie mit GraphCast ein neuartiges Modell für mittelfristige Wettervorhersagen mit “beispielloser Genauigkeit”.

Der derzeitige Goldstandard bei Wettersimulationen ist das Modell High Resolution Forecast (HRES), erstellt vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF). GraphCast soll nicht nur genauer, sondern auch schneller sein, wie Google schreibt.

➤ Mehr lesen: Die besten Wetter-Apps und wie man sie richtig liest

Googles Modell soll so auch Frühwarnungen vor extremen Wetterereignissen bieten, wie etwa Wirbelstürme und Starkregen. So können etwa Überschwemmungen prognostiziert werden. Durch die gesteigerte Vorlaufzeit könnten so schneller Maßnahmen getroffen werden, um Menschen in dem Gebiet zu schützen.