Hellster Supermond des Jahres steht vor der Tür

In dieser Woche wird der Jägermond als dritter Supermond 2024 am Himmel erscheinen. Er leuchtet besonders hell.

Diese Woche wird der dritte Supermond des Jahres 2024 zu sehen sein. Der Vollmond im Oktober, der sogenannte Jägermond, wird bei Sonnenuntergang aufgehen und erst in der Morgendämmerung wieder verschwinden. Er ist etwa 357.364 km von der Erde entfernt, was der kürzesten Distanz eines Vollmondes in diesem Jahr entspricht, wie AstroPixels erläutert.

Ein Supermond ist laut dem Adler Planetarium 30 Prozent heller und 15 Prozent größer als ein gewöhnlicher Vollmond, wenn er am erdnächsten Punkt (Perigäum) steht. Beim Mond beträgt dieser Abstand 356.400 Kilometer, das Apogäum (entferntester Punkt zur Erde) ist 406.700 Kilometer von der Erde entfernt.

Kürzeste Distanz bereits zu Mittag

Am Donnerstag, dem 17. Oktober, wird der Mond bereits zur Mittagszeit gegen 13:26 MESZ seine Vollmondposition im Sternbild Fische erreichen. Bei uns wird man ihn aber erst um 18:11 Uhr sehen können, wenn er aufgeht.

Allerdings wird er zu diesem Zeitpunkt bereits weit über dem Horizont stehen, sodass man ihn sich besser schon in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober ansieht. Zudem wird der Mond auch in der Nacht auf Freitag noch sehr hell am Himmel strahlen.

Beginn der Jagdsaison

Er wird deshalb „Jägermond“ genannt, weil der Mond im Oktober traditionell den Beginn der Jagdsaison markiert. Ein anderer Name für diesen Mond ist auch „Blutmond“ wegen seines rötlichen Schimmers. Allerdings wird der Begriff „Blutmond“ typischerweise mit einer totalen Mondfinsternis in Verbindung gebracht, nicht mit dem Jägermond selbst.

Der Supermond am Donnerstag wird der erste Vollmond diesen Herbst sein. Der nächste und letzte Vollmond in diesem Jahr findet dann am 15. November statt.