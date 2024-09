Forscher vermuten einen mysteriösen dritten Mars-Mond 

Nun hat der Astronom Michael Efroimsky eine Theorie aufgestellt, wonach ein mysteriöser Mars-Mond für die Gestalt des Roten Planeten verantwortlich sein soll. Seine Berechnungen wurden als Pre-Print im Fachmagazin "Journal of Geophysical Research" veröffentlicht – hier geht es zum PDF .

Der Rote Planet birgt viele Geheimnisse, die für uns Menschen bislang nicht restlos erklärbar sind. Eines dieser Rätsel dreht sich um die ungewöhnliche Form des Mars . Er ist nämlich weder rund wie ein Ball noch an den Polen abgeflacht wie die Erde.

Gewaltige Magma-Gezeiten

Diesen unbekannten Mars-Mond bezeichnet Efroimsky als Nerio. Er soll ungefähr ein Drittel der Masse unseres Erd-Mondes gehabt haben. Die sich daraus ergebende Anziehungskraft würde für Verformungen der Mars-Gestalt ausreichen.

Möglich wäre, dass Nerio gewaltige Gezeiten in den früheren Magma-Ozeanen verursacht hat. So könnte das geschmolzene Gestein unterhalb der Oberfläche angehoben worden sein. Durch die schrittweise Abkühlung des flüssigen Gesteins könnten dann die Verzerrungen an der Mars-Kruste entstanden sein.

Wo ist der Mond geblieben?

Aber wo ist Nerio hin? Eine naheliegende Erklärung für den Verbleib des Mars-Mondes sei eine Kollision mit einem anderen Himmelskörper. Durch den Zusammenstoß könnten aus Nerio die beiden heute noch bestehenden Mars-Monde Phobos und Deimos entstanden sein. Er könnte aber auch aus dem Orbit oder gar aus dem Sonnensystem geschleudert worden sein.