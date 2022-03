Hubble hat einen Stern in atemberaubender Entfernung entdeckt

Das Weltraumteleskop Hubble hat ein Bild gemacht, das einen Stern in atemberaubender Entfernung anzeigt. 900 Millionen Jahre nach dem Urknall leuchtete der Einzelstern mit dem Spitznamen Earendel hell in einer weit entfernten Galaxie. Earendel heißt auf altenglisch „Morgenstern“ oder auch „aufgehendes Licht“.

So hat man den Stern eingefangen

Mit dem sogenannten Gravitationslinseneffekt wurde das Licht auf Grund eines zwischen Beobachter und Himmelskörper liegenden massereichen Objekts verstärkt. Also im konkreten Fall hat sich ein großer Galaxienhaufen in Sichtlinie befunden, wodurch die Anziehungskraft dieser Materiemasse das Licht von weiter entfernten Objekten dahinter krümmt und damit vergrößert. So wurde Earendel sichtbar, weil er sich im „Sweetspot“ des Gravitationslinseneffekts befand.

„Wir hatten Glück. Das ist wirklich extrem. Es ist wirklich aufregend, etwas mit einer so hohen Vergrößerung zu finden", sagte Brian Welch, Doktorand an der Johns Hopkins University in Maryland (USA) gegenüber der BBC. Der Sweetspot sei in dem Fall zufällig getroffen worden.