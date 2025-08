Was Geruchsfernsehen mit 6G und Marsreisen zu tun hat

Was wäre, wenn der Fernseher nicht nur Bilder und Töne, sondern auch Düfte übertragen würde? Fliegen im Actionfilm plötzlich Autos durch die Luft, riecht es im Wohnzimmer nach verbranntem Gummi, Plastik, Benzin und Öl. Die Geruchsdaten werden wie andere Informationen einfach übers Internet übertragen.

Das klingt unrealistisch? 2030 soll in der EU der Mobilfunkstandard 6G verfügbar sein. In Zuge dessen verspricht die EU-Kommission, dass damit eine Reihe von Dingen möglich werden, die derzeit kaum vorstellbar sind. Neben autonomen Autos und Fernoperationen will die Kommission mit 6G auch ein „Internet der Sinne“ ermöglichen. Gemeint sind Anwendungen, bei denen digitale Technologien mehrere menschliche Sinne gleichzeitig ansprechen. Auch Riechen und Schmecken zählen dazu.

Übertragung von Düften

Es gibt in Österreich nicht viele, die sich mit der digitalen Übertragung von Sinneseindrücken beschäftigen. Hannes Kaufmann ist hier eine Ausnahme. Der Informatiker leitet an der TU Wien die Forschungsgruppe „Virtual and Augmented Reality“. Bei einem Forschungsprojekt montierten er und Kollegen vor Kurzem etwa einen digitalen Duftspender auf einem Roboterhund. Der Roboter begleitet den Träger einer VR-Brille, während dieser virtuell in einer Computerlandschaft unterwegs ist. „Wo es Gerüche gibt, kann er diese ausstoßen, zum Beispiel einen Waldgeruch. Die Nutzerin riecht es dann vor Ort“, erklärt Kaufmann. In den mobilen Duftspender, der bereits verkäuflich ist, können verschiedene Geruchspatronen gesteckt werden. Die Auswahl reicht von Naturdüften wie „Holz“ oder „frischgeschnittenes Gras“ bis hin zu „Action“-Gerüchen wie „Diesel“ – pro Session kann man insgesamt 12 verschiedene Patronen verwenden.