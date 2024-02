Japanischer Mondlander schickt unheimliches Bild

Nach einem überraschenden Comeback dürfte die japanische Mondmission mit der Sonde SLIM (mart Lander for Investigating the Moon) nun vorerst wieder zu Ende sein. Am 1. Februar nahm der Mondlander mit seiner Bordkamera noch ein unheimliches Bild auf, das einen Schatten am Hang des Shioli-Kraters zeigt.

Die japanische Weltraumorganisation JAXA zeigte das Bild drei Tage nach der Wiederherstellung des Kontakts mit der Raumsonde. SLIM war 3 Tage nach der Kontaktwiederherstellung abgeschaltet worden, um Energie zu sparen. Die Solarpaneele konnten keinen Strom erzeugen.

