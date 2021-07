Jeff Bezos erhält Genehmigung für Flug ins All

Am 20. Juli werden der ehemalige Amazon-Chef, sein Bruder sowie zwei weiter Passagiere in den Orbit fliegen.

Das Weltraumunternehmen Blue Origin von Jeff Bezos hat von der US-Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) die Genehmigung erhalten, Menschen ins All fliegen zu dürfen. Damit ist das Zeitalter für Weltraumtourismus eingeläutet.

Die Passagiere werden an Board des Raumschiffs New Shepard in den Orbit gebracht, wie Reuters berichtet. Der erste Weltraumflug des Unternehmens findet am 20. Juli statt. Mitfliegen werden Bezos selbst, sein Bruder Mark, der namhafte Pilot Wally Funk sowie ein Ticketkäufer, der noch angekündigt wird. Seine Boardkarte hat er für 28 Millionen US-Dollar erstanden.