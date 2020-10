Kein Crash im All: Satellit und Rakete flogen aneinander vorbei

Am Freitag gab LeoLabs Entwarnung und auf Twitter bekannt, dass sie keine Hinweise auf eine Kollision und damit verbundenen Trümmern finden konnten. McDowell kommentierte, man habe zwar Glück gehabt, doch Weltraumschrott sei weiterhin ein großes Problem. Erst vor wenigen Tagen hatte die ESA in ihrem Jahresreport auf die wachsende Gefahr durch Trümmer im Orbit aufmerksam gemacht. Derzeit seien vor allem Explosionen durch überschüssige Energie problematisch. Doch mit einer wachsenden Anzahl von Objekten wie Satelliten im All würden bald Kollisionen die häufigste Ursache für mehr Müll im Orbit werden.

"Größere Kollision überfällig"

Die Aerospace Corporation analysierte ebenfalls die beiden Objekte und kam nur auf eine Wahrscheinlichkeit eines Zusammenpralls von 1 zu 28 Milliarden. Sie schätzte einen Abstand von 70 Metern zwischen ihnen. Gegenüber Business Insider sagte Ted Muelhaupt, der für die Analyse von Weltraumschrott bei The Aerospace Corporation zuständig ist: "Jedes Ereignis hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, da der Platz immer noch sehr groß ist. Aber wenn sich man diese Objekte vermehrt, wird man früher oder später Auswirkungen haben. Ausgehend von den meisten unserer Modelle ist eine weitere größere Kollision überfällig."

Jede Kollision würde weiteren Weltraumschrott produzieren, der mit hoher Geschwindigkeit durch den Orbit rast. Mit immer mehr Objekten im All, unter anderem durch SpaceX Starlink und Amazon, die Tausende neue Satelliten im Orbit platzieren wollen, wächst die Wahrscheinlichkeit für solche Zusammenstöße.