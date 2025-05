Nach Kernfusions-Durchbruch: Forscher verdoppeln Energie-Output

© via REUTERS / Lawrence Livermore National Labo

19.05.2025

Forscherinnen und Forschern an der National Ignition Facility sind bedeutende Fortschritte gelungen.

Am 5. Dezember 2022 ist US-Forschern bei der Kernfusion ein bedeutender Durchbruch gelungen. An der National Ignition Facility (NIF) gelang es erstmals, mehr Energie bei der Fusion freizusetzen, als nötig war, um sie Gang zu bringen. Dies galt lange als wichtiger Break-even-Punkt. Manche sprachen sogar vom “Heiligen Gral der Fusionsforschung”. Konkret wurden damals 2,05 Megajoule aufgewendet, um 3,15 Megajoule herauszubekommen. ➤ Mehr lesen: Meilenstein in der Kernfusion: Was der Durchbruch bedeutet Mittlerweile ist das am US-Energieministerium angesiedelte NIF deutlich weiter. Bei aktuellen Experimenten erreichte das Team zunächst 5,2 Megajoule und steigerte diesen Wert in einem weiteren Versuch auf 8,6 Megajoule. Das berichtet TechCrunch unter Berufung auf Personen, die an dem Experiment beteiligt waren. Das sind bedeutende Fortschritte, auch wenn man von Stromproduktion noch weit entfernt ist.

Trägheitsfusion Im Zentrum der Forschung an der NIF steht die sogenannte Trägheitsfusion. Bei diesem Verfahren wird ein winziges Brennstoffkügelchen mittels Laser so weit aufgeheizt, dass die äußerste Schicht dieses Kügelchens explodiert. Diese Explosion verdichtet den restlichen Brennstoff so stark, dass eine Fusionsreaktion gestartet wird. Der Laser hat dabei gigantische Ausmaße. So beherbergt das NIF den größten und leistungsstärksten Laser der Welt. Das Gerät in der Größe von 3 Fußballfeldern schießt 196 Laserstrahlen mit einer Gesamtleistung von 500 Terawatt. ➤ Mehr lesen: Großes Problem der Kernfusion soll in den nächsten 4 Jahren gelöst werden