Kernfusion mit Flüssigbrennstoff könnte großes Problem lösen

31.08.2023

Die Herstellung von Brennstoffkapseln für die Laserfusion ist sehr aufwändig. Flüssigbrennstoff in Schaum könnte die Lösung sein.

Bekannte Fusionsreaktoren wie JET in Großbritannien oder Wendelstein 7-X in Greifswald verwenden Magnetfelder, um das Millionen Grad heiße Plasma, in dem die Fusion abläuft, in der Schwebe zu halten. Die National Ignition Facility (NIF) in den USA verfolgt einen anderen Ansatz. Sie beschießen eine winzige Brennstoffkapsel (Target) mit einem Laser, um eine Kernfusion auszulösen. Mit einem flüssigen Brennstoff könnte diese Methode deutlich effizienter werden. ➤ Mehr lesen: Wann haben wir endlich Strom aus Kernfusion? Brennstoffkapseln sind schwierig herzustellen Das Problem bei der Laserfusion ist nämlich, dass die Brennstoffkapsel beim Beschuss nur für einen kurzen Moment Energie produziert und dadurch komplett zerstört wird. Das Potenzial wäre allerdings da, wie Forscher*innen der NIF im vergangenen Dezember zeigten. Erstmals gelang es damals, mehr Energie freizusetzen, als es für den Start der Kernfusion brauchte. Die NIF bezeichnete den Erfolg als "ersten Schritt", um Kernfusion kommerziell nutzbar zu machen.

Um kommerziell Energie zu produzieren, müsste so ein Beschuss im Sekundentakt stattfinden. "Die gefrorenen Brennstoffkapseln der National Ignition Facility sind schwierig herzustellen. Die Herstellung einer Kapsel dauert derzeit mehrere Tage. Das ist ein Problem, denn ein Fusionskraftwerk würde etwa eine Million Targets pro Tag benötigen", sagt Igor Igumenshchev von der University of Rochester in New York. Als Fusionsstoff wird dabei Deuterium und Tritium verwendet, das sich in gefrorenem Zustand in der mit Gold beschichteten Kapsel befinden. Schaumkapseln mit flüssigem Brennstoff Die Wissenschaftler*innen forschen daher eine neue Methode namens "Dynamic Shell", wo der flüssige Brennstoff in eine spezielle Schaumkapsel aus Plastik eingespritzt wird. Wenn diese mit Lasern beschossen wird, dehnt sich die Kapsel aus und implodiert dann, wodurch die Fusion ausgelöst wird. Diese Art von Kapsel sei deutlich einfacher herzustellen als herkömmliche Targets, wie die Forscher*innen beteuern.

© V. Igumenshchev