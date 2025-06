Fusionsreaktor Wendelstein 7-X stellt neuen Weltrekord auf

Der Stellarator Wendelstein 7-X im deutschen Greifswald hat in seiner jüngsten Experimentkampagne neue Rekordwerte erzielt. Die Anlage, die als weltweit leistungsfähigster Stellarator gilt, erreichte beim sogenannten Tripelprodukt, einem zentralen Parameter der Fusionsphysik, einen neuen Weltrekord bei langen Plasmaentladungen.

Das schreiben die Forscherinnen und Forscher in einer Aussendung. Das Tripelprodukt, bestehend aus Teilchendichte, Temperatur und Energieeinschlusszeit des Plasmas, ist entscheidend dafür, ob ein Fusionsreaktor netto Energie gewinnt. Also dafür, ob eine Anlage mehr Fusionsenergie erzeugt, als an Heizenergie aufgewendet werden muss, um das Plasma auf Temperatur zu bringen. Bei Überschreiten des Schwellwerts kann sich die Fusionsreaktion selbst tragen, ohne dass weiter geheizt werden muss, wie es in der Mitteilung heißt.

Am 22. Mai konnte nun bei einer Plasmadauer von über 43 Sekunden ein neuer Spitzenwert für das Tripelprodukt erreicht werden. Damit übertrifft Wendelstein 7-X bei längeren Plasmazeiten sogar die Bestwerte von Fusions-Anlagen des Typs Tokamak.