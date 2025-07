KI Centaur sagt präzise voraus, wie sich Menschen verhalten

Ein internationales Forschungsteam mit Schweizer Beteiligung hat eine neue Künstliche Intelligenz zur Vorhersage menschlichen Verhaltens entwickelt. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie ist das KI-Modell mit dem Namen Centaur besser als bisherige Modelle. Konkret kann Centaur das Verhalten von Menschen in einer Vielzahl von psychologischen Experimenten präzise vorhersagen, wie die Studie im Fachblatt Nature nachweist.

Dies ist laut den Forschenden nützlich für die Entwicklung und Überprüfung von Theorien in der Psychologie. Solche KI-Modelle werden aber auch kommerziell genutzt. "Wir können davon ausgehen, dass große Technologieunternehmen bereits heute ähnliche Modelle einsetzen, um unser Entscheidungsverhalten und unsere Präferenzen - etwa beim Online-Shopping oder in sozialen Medien - vorherzusagen", sagte der Verhaltenswissenschafter Clemens Stachl von der Universität St. Gallen in einer Einschätzung zur Studie des Science Media Centers (SMC). Diese Modelle seien inzwischen sehr gut - wie gut genau, sei aber unbekannt. Sie seien die bestgehüteten Geschäftsgeheimnisse.

Daten aus 160 psychologischen Experimenten

Centaur wurde durch das Feintuning eines bestehenden Sprachmodells (Llama 3.1 70B) erstellt. Um das Modell zu trainieren, erstellten die Forschenden einen Datensatz mit mehr als 10 Millionen Entscheidungen aus 160 psychologischen Experimenten mit über 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 90 Prozent der Daten nutzten sie, um die KI zu trainieren. Mit den restlichen 10 Prozent überprüften sie, ob Centaur das Verhalten von Personen, die nicht in den Trainingsdaten vorkamen, vorhersagen konnte.

Außerdem analysierten sie, ob das Modell Verhalten in Experimenten auch dann noch korrekt vorhersagen konnte, wenn deren Versuchsaufbau leicht verändert wurde. In beiden Fällen war die Vorhersage menschlicher Entscheidungen von Centaur für die meisten Experimente akkurater als jene anderer bekannter KI-Modelle.