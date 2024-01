Der kleinste Knoten der Welt besteht aus nur 54 Atomen

Rekordhalter von 2020 übertroffen

Der "Trefoil Au6 Metallaknot", wie der spezifische Knoten genannt wird, besteht aus 54 Atomen und kommt auf einen Festigkeitswert (Backbone Crossing Ratio, BCR) von 23 (je kleiner, desto besser). Der bisherige Rekordhalter bei Knoten wurde im Jahr 2020 erschaffen, wie New Scientist berichtet. Er bestand aus 69 Atomen und kam auf eine BCR von 24.

Es ginge auch noch kleiner

Wie die Wissenschaftler*innen in ihrem Fachartikel in Naturce Communications festhalten, sind Knotenstrukturen wichtig, um Proteinstrukturen zu entwickeln, oder Materialien mit neuen Eigenschaften. In der Natur sind Knotenstrukturen weit verbreitet, u.a. in biologischen Zellen, in denen sich Knoten aus DNA bilden.

➤ Mehr lesen: Zusätzliche DNA-Buchstaben ermöglichen neue Chemie

Die Forscher*innen vermuten, dass sich mit der von ihnen gefundenen Methode künftig sogar noch kleinere Knoten als der aktuelle Trefoil Au6 Metallaknot bilden lassen. Sie bräuchten theoretisch nur 49 Atome.