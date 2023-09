Neu entdeckter Komet wird bald mit bloßem Auge sichtbar sein

Er wurde erst am 11. August 2023 entdeckt: ein neuer Komet, der nun den Namen seines Entdeckers trägt. Der japanische Amaeutastronom Hideo Nishimura hatte ihn mit einer Standard-Digitalkamera entdeckt, als er zufällig Aufnahmen gemacht hat. Nicht nur Nishimura beobachtet den Komet seither, sondern auch die NASA, berichtet Gizmodo.

Die NASA hat nun festgestellt, dass der Komet ständig heller und heller wird. Auch seine Flugbahn durch das innere Sonnensystem wurde mittlerweile durch die US-Weltraumorganisation kartiert. Die NASA ist überzeugt, dass man den Kometen bald mit bloßem Auge erkennen wird - und zwar dann, wenn er sich weiterhin Richtung Sonne bewegt, worauf derzeit alles hindeutet.

Ab 7. September wird er sichtbar sein

Da Komet Nishimura so nah bei der Sonne ist, ist er dann demnächst am besten bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang zu sehen, wenn die Blendung der Sonne am wenigsten stört. Ab 7. September soll der neu entdeckte Komet im Sternbild Krebs am Himmel zu sehen sein.

Generell wird sogar empfohlen, am Besten schon während der Morgendämmerung Ausschau nach ihm zu halten. Bis Mitte September wird die Sichtbar wieder abnehmen, weil er dann zu nahe bei der Sonne sein wird, um ihn mit dem bloßen Auge zu sehen. Wer Nishimura auf jeden Fall sehen will, dem wird aber dennoch ein Teleskop oder Fernglas empfohlen.

