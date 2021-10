Krabbe in Bernstein ist 100 Millionen Jahre alt

Das Krebstier wurde im Dschungel in Myanmar gefunden und 2015 auf einem Markt in China verkauft.

Das uralte Krebstier, das nur etwa halb so groß wie ein Daumennagel ist, soll vor etwa 100 Millionen Jahren aus seinem marinen Zuhause heraus und auf einen Baum geklettert sein. „Es enthält feine Gewebe wie Antennen, mit feinen Haaren besetzte Mundwerkzeuge, große Facettenaugen und sogar Kiemen“, berichtet Javier Luque , Paläontologe aus Harvard und Mitautor der Studie in einer Aussendung.

Für das natürliche Habitat des Tiers gibt es einige Hypothesen des Forscherteams. Die geringe Größe des Krebstieres deutet darauf hin, dass es sich um ein Jungtier einer amphibischen Art (also sowohl auf dem Land und im Wasser lebend) handeln könnte. Sie könnte aber auch wie die berühmten roten Krebse der Weihnachtsinsel vom Wasser aus ans Land gewandert sein. „Die Formenvielfalt der Krabben regt die Fantasie der wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Öffentlichkeit gleichermaßen an“, sagt Luque: „Die Menschen sind begeistert, mehr über eine so faszinierende Gruppe zu erfahren, die keine Dinosaurier sind.“

Paläontologie schafft politisches Bewusstsein

Die Entdeckung schlägt aber nicht nur in der Fossil-Welt Wellen. Ursprünglich gefunden wurde das Fossil in Myanmar. Nach einem Militärputsch der Tatmadaw Anfang 2021 hat die Society of Vertebrate Paleontology einen offenen Brief verfasst. In diesem wird ein Moratorium für die Untersuchung von Bernsteinproben aus Myanmar gefordert, die nach 2021 gewonnen wurden.

Zusätzlich wird daraufhin gewiesen, dass die Tatmadaw bereits 2017 die Kontrolle über die Minen übernommen hat. Die Autor*innen dieser Bernstein-Studie schreiben, dass sie ihre Untersuchung auf Bernsteine beschränkt haben, die vor 2017 beschafft wurden. Sie hoffen mit der Studie das Bewusstsein für den anhaltenden Konflikt zu schaffen.