Kryotechnik-Firma sichert sich riesiges Helium-3-Vorkommen am Mond

20.09.2025

Es ist der bisher größte Kauf von Mondressourcen der Geschichte: Das Helium wird für die Kühlung von Quantencomputern gebraucht.

Auf der Mondoberfläche gibt es ein reiches Heliumvorkommen, das dort von Sonnenwinden hingetragen wurde. Auf der Erde steigt die Nachfrage: Mehrere Branchen wollen das seltene Isotop, das man unter anderem für Quantencomputer oder Fusionsenergie braucht. Es gibt deshalb Bestrebungen, es auf dem Mond abzubauen und zur Erde zu bringen. Das Start-up Interlune will diese neue Art des außerirdischen Bergbaus betreiben und das Helium anschließend an Kunden weiterverkaufen. Diese Woche gab Interlune bekannt, dass es eine neue Partnerschaft mit Bluefors abgeschlossen hat. Das ist der weltweit führende Hersteller von Verdünnungskühlschränken für Quantencomputer. ➤ Mehr lesen: Start-up will bis 2030 Helium-3 auf dem Mond abbauen 10.000 Liter Helium-3 im Jahr Bluefors ist derzeit einer der weltweit größten Verbraucher von Helium-3. Sie haben vereinbart, dass Bluefors zwischen 2028 und 2037 jedes Jahr 10.000 Liter Helium-3 von Interlune kaufen wird. Ein Liter davon soll rund 2.500 Dollar kosten. Es handelt sich damit um den bislang größten Kauf von Mondressourcen in der Geschichte. ➤ Mehr lesen: Treibstoff für Kernfusion: Unerklärbare Vorkommen von Helium-3 in der Erdatmosphäre

Helium-3 ist auf dem Mond höher konzentriert als auf der Erde. © Interlune