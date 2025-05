Kühlschrank-großes Gerät gewinnt Benzin aus Luft

Die Maschine ist fast zu schön, um wahr zu sein: Ein Gerät, das in etwa so groß ist wie ein Kühlschrank, filtert das CO2 aus der Atmosphäre und verwandelt es gleich direkt vor Ort in "sauberen Benzin", wie es das Start-up Aircela nennt.

Der flüssige Treibstoff sei jedenfalls dazu geeignet, jeden herkömmlichen Verbrennungsmotor anzutreiben - ohne irgendwelche weiteren Anpassungen vornehmen zu müssen. Bei einer Demo wurde gezeigt, wie der Treibstoff direkt aus der Maschine gezapft werden kann.

