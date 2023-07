Laserbehandlung steigert Leistung von Akkus

Ein Forscher*innen-Team der saudi-arabischen King Abdulla University of Science and Technology (KAUST) hat eine neue Methode entwickelt, um ein vielversprechendes neues Material für Lithium-Ionen-Akkus noch leistungsfähiger zu machen. Die Rede ist von MXenen, einer Klasse ultraflacher anorganischer Verbindungen aus Metallen und Kohlenstoff. Sie könnten Lithium in den Akkus künftig ersetzen.

➤ Mehr lesen: Erfinder der Lithium-Ionen-Batterie gestorben

Verschlechterung aufgehalten

Anoden aus MXenen aus Molybdän und Kohlenstoff weisen bei Versuchen eine besonders gute Leistung in Batterien auf, allerdings kommt es mit zunehmenden Lade-Entlade-Zyklen zu einer Verschlechterung durch eine Reaktion mit Sauerstoff. Die Forscher*innen haben jedoch einen Weg entdeckt, um diese Verschlechterung aufzuhalten. Sie behandeln das MXen mit Laser.